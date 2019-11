Potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa anche nei giudizi estivi? E' l'ultima domanda posta in conferenza stampa a Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che ha risposto così: "Quello che ho detto sul mercato non lo cambio, stanno facendo tutti bene i nuovi, non è un problema di qualità ma di metterla insieme e trovare continuità. In alcune partite il livello è stato alto e non posso chiedere di più, dobbiamo mantenere quel livello però su più partite e non avere questa discontinuità. Per fortuna in Champions siamo messi bene e speriamo di chiudere i conti".

