Ancelotti: "Non mi aspettavo la chiamata da Napoli di De Laurentiis"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della chiacchierata con la redazione de Il Mattino, Carlo Ancelotti è ritornato anche sulla chiamata ricevuta da Aurelio De Laurentiis per essere il nuovo allenatore del Napoli. "Non mi aspettavo di essere chiamato da De Laurentiis. Tutto mi aspettavo tranne che venire qui: credevo che l'avventura di Sarri sarebbe continuata. Sono convinto che sarebbe stata la scelta giusta per me, dal progetto ai giocatori".