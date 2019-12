Ancelotti non s'è dimesso. Napoli, ora la palla passa a De Laurentiis

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto rimandato a domani. Tutto rimandato a un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Carlo Ancelotti che questa sera, subito dopo il 4-0 rifilato al Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions League, non ha presentato le sue dimissioni. Né ha fatto un passo indietro rispetto a quanto detto nelle ultime interviste e anche nella conferenza stampa della vigilia: "Io - ha detto - non ho alcuna decisione da prendere, sarà il presidente a decidere se si può andare avanti oppure no".

Parole chiare per gettare la palla nel campo di Aurelio De Laurentiis, che domani sarà giudice del destino di Ancelotti e, di conseguenza, anche del destino di Gattuso con cui ha raggiunto un accordo dopo il pari di Udine.

Difficile pensare che il numero uno del club partenopeo possa aver cambiato idea. Anche perché la Champions è l'ultimo dei problemi, l'unica cosa da salvare. Lo sa bene anche Ancelotti che, in un altro passaggio della breve conferenza stampa tenuta stasera, non l'ha nascosto. "E' normale essere in discussione dopo il 4-0 - ha detto - perché la squadra ha avuto un rendimento negativo in campionato, non in Europa. E proprio il cammino in Champions rende ancora più evidente il cammino deficitario in Serie A".

Insomma, Ancelotti è consapevole di cosa lo aspetta. Ma stasera non ha fatto alcun passo indietro. "Io voglio restare", ha detto. La palla adesso passa a De Laurentiis.

