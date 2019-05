Ancelotti: "Non seguiamo Barella. Cessioni? Nessuno vuole andar via"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti allontana Nicolò Barella dal Napoli. Alla vigilia della sfida tra gli azzurri e il Cagliari, il tecnico partenopeo ha risposto a chi gli ha chiesto di parlare del centrocampista che sembrava un obiettivo del club campano. "L'apprezzamento resta, è un grandissimo centrocampista, ma non rientra tra quelli sotto osservazione", le parole del mister in conferenza da Castel Volturno.

Cessioni. Ancelotti aveva detto di essere pronto a incatenarsi in caso di addii illustri. In conferenza oggi ha poi aggiunto: "Al momento nessuno è venuto da me a dire che preferisce andar via. Al momento non c'è bisogno di catene (ride, ndr)".