Ancelotti: "Non sottovalutiamo la Stella Rossa. Squadra competitiva"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Testa alla Stella Rossa, ma anche alla sfida tra PSG e Liverpool. Quella di domani potrebbe essere la partita decisiva per il Napoli di Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ammonisce i suoi di non prendere sotto gamba l'impegno con la squadra serba: "La Stella Rossa è stata sottovalutata perché nelle ultime due trasferte ha perso, ma ha meritato col Liverpool. Mi aspetto una squadra ordinata, organizzata che punterà sul contropiede. Hanno un'identità chiara e definita, per vincere bisognerà attaccare bene e difendere bene perché non si giocherà ad una porta, ma se la giocheranno per qualificarsi. Sappiamo come va il calcio. Dobbiamo fare meglio perché la Stella Rossa non è il classico fanalino di coda, ma è competitiva e l'ha dimostrato battendo nettamente il Liverpool. E non dobbiamo pensare all'altra partita, ma a far bene noi. Non sarà una gara decisiva secondo me, ce ne sarà un'altra e si deciderà tutto alla fine. Vogliamo vincere e poi dopo faremo qualche conto".