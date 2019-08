© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, ha parlato il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti del mercato, rifiutandosi però di addentrarsi negli argomenti James Rodriguez e Hirving Lozano: "Sono qui per la partita non per il mercato. Lozano? L’ho seguito nell’ultimo mondiale, ero lì per Televisa. Dopo quelle partite non l’ho più visto”, evidenzia ilnapolista.it.

Sulle indiscrezioni che lo vorrebbero prossimo a diventare il tecnico proprio dell'Inter Miami, squadra di David Beckham: “Le ho sentite anche io. Beckham è un amico. Non conosco il mio futuro, chissà: negli anni che verranno potrebbe essere una bella esperienza".