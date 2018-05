Ancelotti: "Non vedo tante possibilità di tornare, potrei restare fermo"

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti, ha parlato così da Vancouver su Milan TV della possibilità di tornare ad allenare in Serie A: "Non lo so cosa può succedere da qui a poco tempo. Orientativamente si può anche pensare che si può stare fermi ancora, perché onestamente non vedo tante possibilità per poter tornare ad allenare. Non è un problema, credo che prima o poi qualcosa salterà fuori. Non ci sarebbe nessun problema a tornare in Italia".