Ancelotti: "Normali le motivazioni col PSG, col Genoa è più complicato"

Carlo Ancelotti presenta Napoli-Genoa in conferenza stampa: "Andiamo a giocare in un ambiente difficile contro una squadra che sarà molto motivata perché viene da due sconfitte. Credo che sarà una partita molto intensa e molto fisica. L’importante è che tutti i giocatori abbiano sempre voglia di giocare. Abbiamo fatto bene finora, possiamo fare meglio e ci stiamo provando. Sono contento di quello che la mia squadra sta facendo. Domani sarà una prova di grande maturità, perché è normale trovare le motivazioni contro il PSG ma è più complicato col Genoa. La maturità permetterà di essere al 100%".

Formazione? "Sarà la notte di Milik? Spero sia la notte del Napoli. Sarà una gara intensa e fisica e ci sarà bisogno di fisicità per prevalere. Considererò questo aspetto. Mertens? Ha avuto un problema alla spalla ma ha recuperato, sta bene. E' importante che tutti abbiano il desiderio di giocare tutte le partite. Qualche cambio ci sarà, ma 6 sono troppi".

Mi ha aspetto un regalo dal Milan contro la Juve? "No, mi aspetto il regalo di vedere una bella partita. Noi dobbiamo pensare al nostro".

Atteggiamento tattico diverso in Europa? "In fase difensiva non cambia mai, siamo sempre 4-4-2. Magari alzi un po' più gli esterni per attaccare, ma la difesa non cambia. In attacco invece dipende dalle partite, alle volte proviamo a mettere 3-4 giocatori tra le linee avversarie ma questo dipende di volta in volta dall'avversario".

Sulla Champions che toglie energie: "Toglie molte energie, fisiche e mentali. Occorre quindi uno sforzo supplementare per evitare gli imprevisti, ossia le partite subito dopo dove la condizione fisica non è al 100% e dove magari non sei motivatissimo. Ma è un rischio necessario correre, perché la Champions è la competizione più importante al mondo e il Napoli può giocarla al meglio"

Sul gesto di Mourinho. Danno davvero fastidio i cori dello Stadium? "Non ho capito bene (imita il gesto dell'allenatore portoghese, ndr). Ognuno di noi che va sul campo, ha una responsabilità e bisogna tenerlo presente sempre. Essere insultati per 90 minuti però non fa certe piacere. Reazione comprensibile, anche perché non è stata una cosa volgare ma ironica. Ci può stare dopo 90 minuti di insulti. Non mi riferisco solo alla Juventus, quella dell'insulto è una cultura generale in Italia. Accade anche a Napoli, a Milano".

Su Piatek. "Sta facendo molto bene, tutti quelli che giocano così possono sperare di giocare in grandi squadre. E' nell'ambiente ideale per lui, considerate che è al primo anno in Italia. E' un giocatore pericoloso, da tenere sotto contro il area".