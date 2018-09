Ancelotti, nuovo indizio. Cinque cambi rispetto alla sfida di Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il secondo indizio. Dopo le sorprese di Genova, col Napoli completamente rivoluzionato per la sfida contro la Sampdoria, ecco un altro massiccio turn-over.

Carlo Ancelotti cambia nuovamente volto alla sua squadra, tra novità annunciate e sorprese dell'ultima ora. Rispetto all'ultimo match di campionato ben cinque le novità di formazione, un undici nuovo di zecca come mai - salvo rare eccezioni - s'era visto nella precedente gestione. Tornano in panchina Diawara e Verdi, tornano titolari Hamsik e Callejon. Così come torna tra i pali il greco Orestis Karnezis che era rimasto a guardare dalla panchina gli ultimi due match.

La novità più grande, però, è rappresentata dalla presenza dall'inizio di Nikola Maksimovic. Nella settimana dell'infortunio di Chiriches, e della decisione di non ingaggiare alcuno svincolato, segnale di fiducia importante nei confronti del calciatore serbo che giocherà al fianco di Koulibaly con Raul Albiol in panchina. Infine, il ballottaggio in attacco: per la prima volta in stagione, Mertens ha avuto la meglio su Milik per il ruolo di prima punta.

Il Napoli contro il Milan - Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Il Napoli contro la Sampdoria - Ospina; Hysaj, Koulibaly, Raul Albiol, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne.

Il Napoli contro la Fiorentina - Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.