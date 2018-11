© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affrontato anche i temi legati al suo passato al Milan e all'approdo di Beppe Marotta nei quadri dirigenziali dell'Inter.

Il suo rapporto con Galliani? "Con lui ho passato tante avventure belle, difficili. E' sempre stata una persona generosa, un dirigente grandissimo che insieme a Berlusconi ha costruito un Milan fantastico. Ho avuto la fortuna di partecipare a quell'ambiente sia da calciatore che da allenatore. Adesso io e Galliani siamo in discussione, anche con Berlusconi. Vogliono che gli dia del 'tu', ma non ce la faccio. E non è per una questione d'età".

Cosa ne pensa di Marotta all'Inter? "Ha fatto molto bene alla Juve. E' un dirigente serio, capace. Farà bene anche all'Inter. E' una persona di grande esperienza, un acquisto positivo per i nerazzurri".