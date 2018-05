Ancelotti: "Pirlo un simbolo per il calcio italiano. Formidabile in tutto"

È stato l'allenatore che ha avuto il merito di far conoscere Andrea Pirlo al grande calcio, cucendogli addosso un ruolo fondamentale nel suo Milan. Non poteva mancare Carlo Ancelotti nella Notte del Maestro e il tecnico emiliano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Avere Pirlo in squadra era bellissimo, è stato un campione grandissimo. Ha sempre fatto la differenza. L'invenzione del ruolo? Giocare più indietro gli ha permesso di valorizzare le sue qualità, nessuno però poteva pensare una simile carriera. All'apparenza sembrava senza personalità, poi lo conoscevi un po' ed era formidabile in tutto. Un simbolo per il calcio italiano. Pallone d'Oro? Si sa come vanno queste cose, è un premio legato maggiormente agli attaccanti. Questa mancanza però non cambia la sua carriera".