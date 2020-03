Ancelotti: "Premier sospesa, era ora. Come finire? Ora l'argomento non mi interessa"

vedi letture

"Era ora. È stata una decisione giusta e corretta di fronte allo scenario di queste ultime ore". Carlo Ancelotti commenta così la sospensione della Premier League, presa dalla FA solo ieri, subito dopo la scelta della UEFA di interrompere le coppe: "Non si poteva andare avanti. La salute è la priorità. Per tutti: squadre, tifosi, media, lavoratori impegnati nel calcio. Ripartire? Chi può sapere che cosa accadrà. Noi, in teoria, dovremmo rimetterci al lavoro il 22 marzo, ma se la situazione generale dovesse peggiorare, come si può pensare alla ripresa del lavoro? Non conteranno le esigenze del calcio, ma la salute delle persone. Se ancora il Coronavirus sarà in piena esplosione, il calcio non potrà ripartire. Come e quanto finire il campionato? Con estrema sincerità, l’argomento non mi interessa. Il calcio, di fronte alla vita e alla salute, va messo da parte. E mi pare che qui la gravità della situazione non sia ancora stata compresa", sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport.