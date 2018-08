Ancelotti: "Primo tempo non disastroso. Milan buona squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha commentato a Sky Sport il successo in rimonta contro il Napoli: “Il primo tempo non è stato disastroso, è stato sufficiente, siamo stati sorpresi su dei cambi gioco. Avevamo poca incisività davanti, poi la partita è cambiata molto nella seconda parte, c’è stata una forte reazione, la voglia di crederci, di non mollare. È stata una grande soddisfazione. Se mi aspettavo di soffrire? Il Milan è una buona squadra, ha avuto difficoltà a controllare la seconda parte, è prevalsa anche un po’ di stanchezza. Il Milan ha fatto la sua partita, è stata una bellissima partita. Questa partita dà sicuramente tanti segnali, dobbiamo essere più svegli per non complicare le gare perché non sempre poi si riescono a recuperare. L’abbiamo recuperata grazie all’entusiasmo della gente, è stata una bella emozione. Alla fine del primo tempo ho detto ai miei di stare tranquilli, anche se la partita era incanalata. Sicuramente dopo la partita è cambiata e la prestazione è stata diversa. Il Milan ci ha fatto correre tanto, poi la partita è cambiata, la prestazione è stata alta con un sistema diverso, c'è stata una grande volontà da parte di tutti".

Su Mertens: "Non è una scelta della disperazione, credo che si possa fare senza problemi fin dal primo minuto"

Su Zielinski: "È molto bravo, ne ho di molto bravi qua, speriamo se ne accorgano tardi".