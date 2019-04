Ancelotti: "Progetto Napoli va avanti nel rispetto del Fair Play Finanziario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a margine della presentazione del libro di Alberto Costa 'Da Calciopoli ai Pink Floyd'. Queste le sue parole a Sky Sport: "A Napoli c'è un po' di malessere, probabilmente per la delusione dello scorso anno e anche quest'anno ci si aspettava qualcosa di più. Però la realtà è questa, siamo una società seria e sana con un progetto. Il Napoli però non può comprare giocatori che guadagnano 10 milioni a stagione, altrimenti salterebbero i conti e le regole del Fair Play Finanziario non lo permettono. Il progetto va avanti, continua, facendo il passo per quella che è la gamba del Napoli".