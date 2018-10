Ancelotti: "PSG? Squadre imbattibili non esistono, può vincere tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti lancia il suo Napoli per la gara di domani sera contro il PSG. Alla vigilia della sfida del Parco dei Principi, il tecnico azzurro ha affrontato diversi argomenti legati alla partita.

Esistono contromisure per il PSG? "Le squadre imbattibili non esistono, è vero che hanno un potenziale incredibile davanti ma la gara col Liverpool ci ha dato molta consapevolezza ed in pochi ci credevano. Dobbiamo mostrare ciò che abbiamo, poi non so se servirà per vincere, ma è quello che vogliamo fare, mostriamo tutte le qualità contro una squadra formidabile contro una candidata a vincere la Champions".

Mister, cosa può fare per sovvertire il pronostico? "Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, la nostra strategia, come sempre, così i giocatori si sentiranno maggiormente a loro agio".

La vittoria di Liverpool ha cambiato tutta la situazione. "La cosa positiva è stata l'attenzione, al di là della strategia, perché altrimenti non funziona, passa tutto in mano ai giocatori ed alla loro applicazione e coraggio. Se non hai coraggio puoi pure stare a casa, noi siamo qui per giocare".