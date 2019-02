Ancelotti punzecchia la Juve: "Atletico? Spero che vinca la Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Zurigo 2-0

Da sempre rivali e probabilmente lo saranno a vita. Carlo Ancelotti e la Juventus non hanno mai vissuto un rapporto sereno, neanche quando l'attuale tecnico del Napoli era alla guida dei bianconeri. Non sono mancate le provocazioni tra le parti, l'ultima è la risposta post Napoli-Juventus di inizio campionato. "Stasera ripenserò alla Champions vinta a Manchester nel 2003", disse Carletto a Torino per rispondere ai cori che arrivarono dagli spalti bianconeri dello Stadium. In sala stampa al San Paolo, post Napoli-Zurigo, il mister partenopeo ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare le parole odierne di Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid ("Ronaldo ha vinto tre Champions col Real, le due contro di noi non contano", ha detto il numero uno colchonero). "Non lo so. Credo il Real ne abbia vinte 5 meritatamente, poi l'Atletico è stato un avversario tosto e continua ad esserlo. Auguro all'Atletico di vincere, un giorno, la Champions", ha detto Ancelotti da Fuorigrotta. Un punzecchiata forse non troppo velata, nei riguardi della Vecchia Signora, per il ritorno degli ottavi di Champions tra Juve e Atletico, dopo il 2-0 per i biancorossi emerso ieri al Wanda Metropolitano.