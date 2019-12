© foto di Insidefoto/Image Sport

Inevitabile, nella conferenza stampa di presentazione di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore dell'Everton, non parlare anche del problema razzismo. Questo il pensiero del tecnico Toffees: "E' un problema diffuso. Lo scorso anno ho fatto una grande battaglia a Napoli quando Koulibaly fu offeso a Milano. Dobbiamo essere forti, il calcio non può permettere certi abusi su giocatori".