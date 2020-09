Ancelotti rincuora Zaniolo: "Tornerà più forte, garantisco io. Poi lo Scudetto con la Maggica"

vedi letture

Prima salta il ginocchio destro e poi il sinistro. Carlo Ancelotti ci è passato e alla Gazzetta dello Sport racconta delle sue prime sensazioni dopo il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo durante la sfida di Nations League all'Olanda: "Mi sono subito accorto di che cosa gli era capitato. Purtroppo ci sono passato, da quelle situazioni, e so che sono momenti terribili. Nei prossimi giorni lo chiamerò al telefono, ma deve stare tranquillo. Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male 40 anni fa, ora la chirurgia ha fatto passi da gigante e anche le tecniche di riabilitazione sono in continuo aggiornamento. Sono sicuro che Zaniolo diventerà un fuoriclasse e questo, oltre che per la Roma, è un bene per l’Italia. Lo Scudetto? Momento indimenticabile. Che auguro a Zaniolo di vivere, perché vincere un campionato con la maglia giallorossa addosso è qualcosa di unico. Vedrete che lui ce la farà e trascinerà ancora la Magica, io la chiamo ancora così: per me è sempre la Maggica, con due “g”. Il destino, alla fine, ti restituisce sempre qualcosa. Bisogna essere pronti a prenderlo. A Zaniolo mi sento di dare un solo consiglio: segua ciò che gli dicono i medici, non abbia fretta e vedrà che alla lunga la partita la vincerà lui".