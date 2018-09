Ancelotti-Sarri: 3-1 sui moduli, 2-11 sui titolarissimi. Il Napoli è cambiato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una parte Maurizio Sarri, dall'altra Carlo Ancelotti, per un Napoli che ha cambiato volto ma non obiettivo e si prepara a sfidare la Juventus sabato all'Allianz Stadium nel primo scontro diretto per lo Scudetto di questa stagione. Cambiano i moduli: tre quelli utilizzati dall'attuale tecnico partenopeo (4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2), uno, sempre il 4-3-3 quello dell'allenatore adesso al Chelsea, e cambiano anche i titolarissimi, visto che soltanto Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne sono attualmente intoccabili nell'undici di partenza dello stesso Ancelotti.

A lungo andare, in stagione, i giocatori del Napoli non potranno far altro che trarre beneficio dalle scelte conservative del tecnico partenopeo, visto che proprio l'anno scorso i calciatori sono arrivati nei mesi cruciali della stagione con il fiato corto e non sono riusciti nello sprint finale in Serie A. Guardano i numeri si può però notare come anche Sarri fosse partito con tanti turn over all'inizio del campionato, visto che alla sesta aveva utilizzato ben 19 calciatori. Le cose poi sono cambiate, ma Ancelotti non farà lo stesso, continuando ad attingere da tutta la sua rosa.