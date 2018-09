Ancelotti: "Se l'atteggiamento è sbagliato non si possono fare miracoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso tonfo del Napoli, che crolla a Genova contro la Samp. Questo il commento di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo regalato la prima parte, quando sei sotto due a zero non sempre riesci a recuperare come contro il Milan. Dobbiamo cercare di avere un altro atteggiamento, soprattutto all'inizio. Il secondo tempo è stato totalmente diverso, la squadra ha reagito, non siamo riusciti a riaprirla e il terzo gol l'ha chiusa. Dovevamo essere più solidi, non è una questione tattica o tecnica ma di atteggiamento, se perdi contrasti o seconde palle diventa difficile. Mi ha deluso il risultato, il primo gol l'abbiamo regalato. Se l'atteggiamento non è giusto non si possono fare miracoli. Il nostro campionato non cambia, la prossima sarà contro la Fiorentina".