Ancelotti: "Sfogo Insigne comprensibile. Supercoppa contro Juve? Bello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si prepara al ritorno degli ottavi di Europa League a Salisburgo. Alla vigilia della sfida, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ne ha parlato al microfono di Sky Sport.

All'andata avete vinto 3-0 al San Paolo, ma la Juventus ieri ha dimostrato che nulla è scontato in Europa. "Certamente ha dato segnali importanti, la Juve è molto forte. Conoscendo l'Atletico Madrid, posso dire che non è una squadra abbordabile soprattutto nei turni a eliminazione diretta. La Juventus ha compiuto una impresa straordinaria con un calciatore straordinario, in tanti attendono il suo calo ma in realtà non cala mai (ride, ndr). Ronaldo in queste gare non manca mai, è colui che fa la differenza. Lui nelle partite importanti non manca mai, questo fa la differenza tra i grandi calciatori e i campioni come lo è CR7. Con lui ho vissuto bei momenti, è giusto lo facciano gli altri. Con lui ho già goduto abbastanza (ride, ndr)".

In questi giorni s'è parlato tanto di Insigne, che consiglio gli dà dopo il suo sfogo post-Sassuolo? "Lo capisco, è comprensibile. Sente tanta responsabilità proprio perché è napoletano, è cresciuto in azzurro ed diventato grande in azzurro. Ora è il capitano. Deve focalizzarsi su quello che può fare, non su quello che possono fare gli altri. Deve pensare a ciò che può dimostrare sul campo, il resto non può essere controllato. Critiche comprese".

De Laurentiis si augura di giocare la Supercoppa Europea contro la Juventus. "Sarebbe un colpo clamoroso da parte del calcio italiano. La Juventus sta facendo il suo, speriamo di raggiungere anche noi i quarti. Sarebbe un sogno che darebbe grosse motivazioni".

Intanto il Salisburgo non perde in casa da due anni. C'è un pericolo per il Napoli? "Non bisogna gestire la gara, il pericolo è solo quello. Non bisogna pensare di essere in vantaggio. Il segnale è arrivato proprio ieri sera, l'Atletico ha pensato a gestire dal 1'. Non dovremo farlo".

C'è qualche singolo che l'ha colpita come crescita in questi mesi? "Tanti calciatori, ho ricevuto tante risposte positive. In questo momento diciamo che in copertina ci sono Meret e Fabian, arrivati quest'anno. Stanno facendo bene. Allan sta facendo un campionato straordinario, Callejon ha grande continuità. Siamo migliori di quanto dica la classifica, siamo più vicini alla Juve rispetto ai diciotto punti di differenza in classifica".

Chi sono le favorite per la vittoria finale in Europa League? "Le due squadre inglesi, poi il Siviglia che ha esperienza. C'è l'Inter, speriamo di esserci anche noi. E' una competizione equilibrata, lo dimostra la vittoria del Rennes contro l'Arsenal. Bisogna stare attenti".