"Molto soddisfatto del carattere della mia squadra in un campo speciale come lo Stadio Olimpico. #ForzaNapoliSempre". L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha affidato come di consueto anche a Twitter il suo commento post-gara dopo la vittoria di Roma.

Very satisfied with the team’s performance today in such an amazing stadium as the Olímpico. pic.twitter.com/ZGJglXjPjx

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 31 marzo 2019