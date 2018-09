Ancelotti sorride: al San Paolo arriva il "suo" Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da sempre molto attaccato alla sua terra e affezionato alle maglie che ha indossato e i cui colori ha vestito anche da tecnico, Carlo Ancelotti ritroverà con piacere il Parma domani sera per la sfida delle 21 al San Paolo. Un piacere che di certo si trasformerà in voglia di battere la sua ex squadra al calcio d'avvio, come è giusto che sia nello sport, specie per vincenti nati, qual è il tecnico di Reggiolo.

Se poi alla sfida si arriva coi numeri che Ancelotti vanta nei confronti del Parma, il piacere è spontaneo: la sfida con i crociati manca da dieci anni, ma da quando ha lasciato l'Emilia per lui (quasi) soddisfazioni. Nei 18 precedenti, alla guida di Juventus e Milan, quattro pareggi, un ko e addirittura tredici successi. Un cammino denso di soddisfazioni dunque, una tradizione che il Napoli ha tutte le intenzioni di inaugurare stasera, contro il temibile undici di D'Aversa. Dopo aver fatto benissimo contro le big Inter e Juve, i ducali punteranno ancora su Gervinho-Inglese per fare male in contropiede ai partenopei, in uno stadio dove si sono tolti numerose soddisfazioni negli ultimi incroci.