Ancelotti: "Stasera avviso ai naviganti: dobbiamo difendere meglio"

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della rotonda vittoria interna contro l'Empoli: "La prestazione collettiva poteva essere migliore, a volte invece giochi bene come contro la Roma ma non sei premiato. Oggi abbiamo sofferto la prestazione dell’Empoli, una sofferenza dovuta al fatto che in fase di possesso loro portavano tanti uomini, noi poi per converso siamo stati bravi in contropiede, che è stato l’aspetto più positivo della partita. Dopo il 2 a 0 c’è stato un po’ di rilassamento, un po’ di confusione in fase offensiva, poi abbiamo sfruttato al meglio la grande condizione di Mertens per tornare sul doppio vantaggio, ma anche dopo l’Empoli ha continuato a provarci. A livello realizzativo stiamo facendo indubbiamente bene con la vena di Dries, di Insigne e di Milik, oggi piuttosto si doveva difendere meglio in alcune situazioni, è stato un avviso ai naviganti, un avvertimento a difendere meglio contro il PSG. Al contrario devo dire che in contropiede siamo molto efficaci, questo non vuol dire che martedì faremo una partita di contropiede, ma cercheremo di fare la gara dell’andata. Non so cosa cambieranno loro, forse sfrutteranno dall’inizio la strategia del secondo tempo, ma non dobbiamo pensare a quello che faranno loro, dobbiamo utilizzare piuttosto le energie per pensare a quello che dobbiamo fare noi".