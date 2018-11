© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato di Krzysztof Piatek nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara contro il Genoa. "Sta facendo molto bene, tutti quelli che giocano così possono sperare di giocare in grandi squadre. E' nell'ambiente ideale per lui, considerate che è al primo anno in Italia. E' un giocatore pericoloso, da tenere sotto contro il area".