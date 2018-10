Ancelotti su Verdi: "Già nel riscaldamento aveva accusato un fastidio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta al termine della sfida vinta 3-0 contro l'Udinese, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti s'è così espresso sull'infortunio rimediato da Simone Verdi in apertura di partita: "Aveva avuto un leggero fastidio nel riscaldamento, voleva iniziare e vedere come stava ma poi al primo scatto ha subito sentito fastidio".

Attese adesso ulteriori informazioni da parte della società per capire se l'ex Bologna sarà arruolabile per i prossimi impegni ufficiali.