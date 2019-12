Ancelotti sui social: "Momento importante per fare del nostro meglio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti vive ore di difficoltà in vista della sfida di Champions contro il Genk: solo una vittoria potrebbe tenerlo al riparo di un cambio in panchina che per tutti pare ormai scontato. L'allenatore però va avanti per la sua strada e tramite i social ha mandato questo messaggio distensivo e di carica per la gara del San Paolo: "È un momento importante per fare del nostro meglio e passare il turno".