"Ma che ci sta a fare il VAR? Non l'ha toccato, non l'ha toccato". L'inviato a bordocampo di Sky ha riportato questo virgolettato di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che anche nel corso della ripresa s'è lamentato col quarto uomo per la decisione presa da Rocchi in occasione del contatto tra Meret e Cristiano Ronaldo che ha decretato la fine della partita del portiere classe '97 dopo 25 minuti.