Ancelotti sul VAR: "Indispensabile per gli arbitri e per tutto il sistema"

Nella sua intervista rilasciata a Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport, Carlo Ancelotti ha parlato anche del VAR, introdotto in questa stagione in Serie A: "È una cosa necessaria. Se qualcuno ha ancora qualche dubbio è abbastanza naturale perché è una cosa nuova. Ma si tratta di un aiuto indispensabile per gli arbitri e per tutto il sistema. Serve per placare le polemiche, perché toglie tanti dubbi. I tempi li allunga ma non troppo. In una partita al massimo ci sono un paio di interventi. È chiaro che si può ridurre con l'esperienza".