Ancelotti sull'Ajax: "Mi piace. Ma è un modello che in Italia non s'accetta"

Fonte: Dal nostro inviato a Castelvolturno

Quest'oggi a Castelvolturno, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Napoli-Arsenal, Carlo Ancelotti ha commentato anche la prestazione dell'Ajax che ieri all'Allianz Stadium ha eliminato la Juventus dalla Champions League: "L'Ajax gioca molto bene, ma nessuno poteva ipotizzare arrivasse alle semifinali. Non credo vincerà la Champions League, ma magari mi sbaglio. E' un calcio propositivo, che difende in maniera molto individuale, cercano molto i duelli e sono molto bravi".

Ajax modello non replicabile - In un altro passaggio del botta e risposta, Ancelotti è poi tornato a parlare della programmazione dell'Ajax: "Siamo tutti piacevolmente colpiti da questo Ajax oggi, una squadra che ha sempre sfornato grandi giocatori. Ma in Italia pensare a una programmazione lunga non è permesso perché l'opinione pubblica ti chiede sempre il risultato".