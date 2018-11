Ancelotti: "Superare girone grande risultato. VAR? Uefa in ritardo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affrontato diversi temi legati alla sua permanenza in azzurro.

La Champions League? "È un momento che determinerà la seconda parte della stagione. Finora le cose sono andate bene, ora serve un altro sforzo. Ci saranno tante partite impegnative, dobbiamo prepararci per la seconda parte della stagione. Superare il turno di Champions sarebbe un grandissimo risultato".

Uva ha detto che valuteranno l'ingresso della VAR già agli ottavi di Champions. "Mi piacerebbe. Sono già in ritardo. Ora ne fanno una questione sugli arbitri e la poca esperienza sulla VAR. Ma comunque sia dagli ottavi di fianle di Champions League ci sono tutti arbitri d'esperienza e la VAR potrebbe aiutarli. Negli ultimi tempi ci sono stati troppi errori. Se fai un errore in campionato c'è tempo per rimediare, se lo fai in Champions sei fuori. C'è l'intenzione e la volontà di utilizzarlo un po' di più. Poi, come tutte le cose nuove, hanno bisogno di esperienza. Il sistema non è partito male. Ci sono stati alcuni episodi negativi, ma alla fine è sempre una decisione dell'arbitro. Il VAR deve solo mostrare lui. Io dico che la VAR andrebbe utilizzata un po' di più".