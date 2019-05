Ancelotti svela l'identikit della punta per l'estate: "Serve più freddezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari. Tra i temi trattati anche la ricerca dell'attaccante per l'estate. "Serve un calciatore che non c'era quest'anno? Una punta fisica con Milik? Non penso molto alla struttura, due attaccanti di struttura possono giocare insieme o anche due piccoli, dipende dalle combinazioni che si riescono a fare. Con due attaccanti piccoli si possono sfruttare gli spazi, fraseggi veloci, ma non penso molto alla struttura dei due attaccanti. Il miglioramento deve essere fatto sotto il punto di vista della finalizzazione e delle lucidità, serve più freddezza ma verrà con il tempo".

Sulle pagelle stagionali. "Secondo posto? Forse si poteva fare qualche punto in più, si poteva giocar meglio nella seconda parte della stagione. Ora tutti mi chiedono promossi, bocciati e rimandati, ma ho deciso che lo farò per i giornalisti, ma ci sono molti bocciati, pochi rimandati e pochi promossi.