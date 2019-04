© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Napoli. L'indiscrezione, clamorosa, arriva dai colleghi de Il Giornale, secondo cui il club campano avrebbe già individuato il nome del sostituto: si tratta di José Bordalás, tecnico del Getafe, sorpresa della Liga. Ancelotti rimarrebbe sicuramente solo in caso gli venga affidata una rosa di alto livello. L'alternativa, per l'ex mister di Milan e Real Madrid, è la panchina del Qatar, alla ricerca di un nome importante e di esperienza per ben figurare nel Mondiale del 2022, che si terrà proprio nel Paese asiatico. Più di una suggestione, visto che a capo della Federazione c'è la proprietà del PSG, squadra allenata in passato da Ancelotti.