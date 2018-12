Ancelotti: "Todibo-Pavard? Felice di Hysaj, Malcuit e Maksimovic"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non opererà acquisti durante il mercato di gennaio. Lo ha ammesso Carlo Ancelotti nella conferenza odierna, quella alla vigilia della sfida contro la SPAL. "Innesti a gennaio? Con sincerità, non arriverà nessuno. Salvo scherzetti che non mi risultano. La rosa mi soddisfa, è competitiva, un arrivo mi darebbe problemi nella gestione. E una cessione comporterebbe un decadimento della qualità della rosa. Non partirà nessuno, salvo qualche giocatore incatenato che dice voglio andare via a tutti i costi. Tutti sono più o meno contenti", le sue parole.

Niente a gennaio, ma in estate un doppio regalo Todibo-Pavard ti farebbe contento? "Non possiamo parlare ora di quello, sarebbe una mancanza di rispetto verso la rosa. Se dico Pavard mi piace non sarei rispettoso per Hysaj, Malcuit e Maksimovic mentre io sono contento di loro. Proveremo a migliorare, ma non sarà facile".