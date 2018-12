© foto di Insidefoto/Image Sport

Presente in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la SPAL, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto a chi gli ha chiesto di qualche singolo. "Come sta Verdi? Sta bene, può sicuramente essere utilizzato. Se può essere la gara di Rog con Allan ko? Potrebbe essere la sua, o di Fabian, o di Zielinski in quella posizione. Chance per Younes da titolare? No, da titolare no. Gli serve tempo e non vogliamo forzare, ma dopo la sosta sarà disponibile al 100%", ha detto l'allenatore.