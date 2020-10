Ancelotti verso il derby: "Conte è feroce e può fermare la Juve. Ibra? Il Milan ha fatto bingo"

vedi letture

In vista del derby di Milano e non solo, Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter si è rinforzata e può rompere l'egemonia della Juventus. E' la Serie A più incerta del decennio. Conte è un eccellente professionista, ha una feroce voglia di migliorarsi e di ampliare la sua cultura calcistica. Sono quelli come lui che fanno vincere le squadre". Mentra parlando del Milan: "Sta bene. Pioli e Maldini hanno svolto un lavoro eccezionale negli ultimi sei mesi. Non ho mai avuto dubbi sulla qualità di Maldini come dirigente mentre il curriculum di Stefano parla chiaro. Ibra? Quando trovi un calciatore come lui, fai bingo".