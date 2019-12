Ancelotti vicino all'Everton. Il club lo vuole in panchina con l'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool Echo fa il punto sul futuro di Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli e probabile prossimo allenatore dell'Everton. Nella giornata di ieri il diretto interessato era in Inghilterra per trattare coi Toffees, ma l'accordo non è ancora stato definito anche se il suo nome viene indicato come "a top candidate" dai colleghi britannici.

L'idea del club di Liverpool sarebbe quella di annunciare Ancelotti entro il weekend in modo da farlo sedere in panchina per la prima volta nella prossima sfida contro l'Arsenal (sabato ore 13.30).