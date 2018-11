© foto di Insidefoto/Image Sport

"Vincere a Napoli? Non ci penso, vivo giorno per giorno". Parola di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia del Genoa. "Mi piace vivere questi momenti belli, anche con un po' di stress. Vincere è difficile, sempre, ma è più facile quando ogni ragazzo si può esprimere al 100%. In qualche luogo hai più difficoltà, in altri è più facile essere al massimo e Napoli è uno di questi".