Anche Barça e Atletico Madrid su Romagnoli. Ma per il Milan è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan a gennaio si rinforzerà in diverse zone del campo, anche se molto sulla tipologia degli investimenti passerà dalla classifica della squadra di Pioli e dalle eventuali cessioni. Di sicuro - sottolinea Tuttosport - non partirà il capitano Romagnoli, entrato però nel mirino di diversi top club europei, in particolare la Spagna. Romagnoli, infatti, ora che è entrato nella scuderia Raiola ha indubbiamente un mercato più ampio. Il mancino romano era nel mirino della Juventus nei mesi scorsi, ora è finito sul taccuino anche di Barcellona (che segue anche l’interista Skriniar) e Atletico Madrid. Per il Milan, comunque, Romagnoli, contratto fino al 2022, è incedibile.