© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva anche il quinto gol di un Torino sempre più in palla nell'andata del terzo turno qualificatorio di Europa League. La squadra granata è ora sul 5-0 con i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk. Al festival del gol per la squadra di Mazzarri si è aggiunto anche il difensore Kevin Bonifazi, subentrato nell'intervallo a Izzo, vittima di un infortunio. Bravo a ribattere in rete una punizione potente di Belotti.

Clicca qui per il live testuale della gara!