Anche Borussia e Lipsia su Ricci dell'Empoli ma il Napoli può spuntarla con la formula

Non solo Napoli, Fiorentina e Milan, su Samuele Ricci adesso si sono posati gli occhi anche di Borussia Dortmund e Lipsia, club pronti a investire e lanciare subito un giovane talento anche in Europa o in Bundesliga. L'Empoli si frega le mani per il possibile incasso da 15 milioni di euro, anche se verosimilmente, per ottenere il via libera dal patron Corsi, occorrerà lasciare il giocatore almeno un altro anno in prestito in azzurro, strada che sembra percorribile soprattutto dal club di De Laurentiis, da anni in sinergia con i toscani. A riportarlo è Tuttosport.