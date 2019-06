Anche ieri l'allenatore domani. La Juve, Sarri e la psicosi Guardiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altre 24 ore di attesa, vana. Un altro weekend di attesa, non sappiamo dirvi se vana anche quella, ma probabilmente lo sarà. Altrimenti ve lo racconteremo. Il bilancio del venerdì di casa Juventus è stato quello dell’ennesima giornata annunciata come potenzialmente decisiva e in fin dei conti soltanto di preparazione a quel che succederà. Quello del sabato lo scopriremo solo vivendo, ma la sensazione è che si andrà alla prossima settimana, quella sì della svolta. Che anche oggi la grande decisioni arrivi domani, in senso figurato.

Tutto fa pensare a Maurizio Sarri. Almeno, tutti gli indizi e i retroscena di mercato portano al tecnico toscano: i suoi agenti incontreranno il Chelsea (Londra o Francia poco importa) per ottenere il via libera definitivo di Abramovic e Granovskaia. Resta lo scenario più probabile, il piano A che soltanto nel racconto mediatico di questa lunga genesi dell’arrivo del tecnico alla Juve si può immaginare come soluzione di ripiego. Resta però la sensazione che la Vecchia Signora dalle idee chiare si stia prendendo tanto tempo, forse troppo, di sicuro più di quanto non abbia mai fatto in tempi recenti. Perché?

Le lungaggini alimentano i dubbi. Su più fronti: sui modi e sui tempi, sulla scelta in sé. Detto che Sarri è e resta il candidato più quotato, la lunga attesa fa pensare che liberare l’ex Napoli dal giogo dei Blues non sia poi così facile. E spiegare il perché, soldi a parte, è complicato: il tecnico di Figline ha fatto capire di voler tornare in Italia e ha esplicitamente aperto alla Juventus. A Londra non è amato, nonostante gli ottimi risultati sia in Inghilterra che soprattutto in Europa. Infine, il Chelsea ha già scelto Frank Lampard come suo successore, tant’è che oltremanica assicurano che il Derby County si sia messo a sua volta a caccia di un nuovo allenatore. Non c’è niente che impedisca davvero alla Juve e al Chelsea di arrivare alla fumata bianca. Eppure non succede.

Qui si inserisce la psicosi Pep Guardiola. Intendiamoci, non quella di chi riporta la possibilità che il catalano sieda sulla panchina della Juve. In fin dei conti, anche su TMW abbiamo sempre lasciato aperto un piccolo spiraglio a questa eventualità, trattandola per quel che ci risulta essere: una suggestione. Le incertezze (o i tempi tecnici, a questo punto davvero lunghi) nella chiusura dell’affare Sarri, però, sono terreno fertile per i social network, cassa di risonanza all’ennesimo livello di qualsiasi voce di mercato. Anche a prescindere dai fatti.

Il riferimento è all’intervista di Guardiola pubblicata dai canali ufficiali del Manchester City. Un modo per blindare il proprio tecnico dalle voci? Certo, e può anche essere il segno che all’Etihad qualche timore lo nutrono. Però resta un’intervista attuale, non registrata a inizio febbraio come immaginato dal tam-tam dei social. Come se Pep quattro mesi fa potesse sapere che sarebbe stato eliminato in Champions, o che avrebbe vinto la Premier League anche grazie a un grandissimo gol di Kompany. Un’intervista in cui Guardiola ribadisce quel che in fin dei conti ha sempre detto: che rimarrà al City e non andrà alla Juve. Senza arrivare al processo alle intenzioni, che lo dica, e lo dica oggi, è un dato di fatto. Non un’ipotesi, non un’indiscrezione giornalistica. Un fatto da cui partire, da analizzare, non da contestare o rimuovere come se non fosse accaduto. È, in ultima analisi, tra i pochi dati certi di un mercato appena iniziato e che sembra già pronto ai botti. Quello, come l’altro fatto, che all’8 giugno la Juve non abbia ancora un allenatore per la stagione a venire.