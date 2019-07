Anche il Genoa pensa a Guarin. Andreazzoli vuole un centrocampista

© foto di Federico De Luca

Tante idee per il centrocampo del Genoa. Come riporta Tuttosport, Aurelio Andreazzoli ha espressamente chiesto l'arrivo di un regista in breve tempo: tra i nomi seguiti ci sono Kranevitter, Zobnin, Fernando, Harit e Freddy Guarin. Il colombiano ha da poco rescisso con lo Shanghai Shenhua e non disdegnerebbe l'idea di un ritorno in Italia. Ci ha pensato l'Atalanta, ora anche il Grifone potrebbe provarci.

Da segnalare che s'è concluso nella giornata di ieri il blitz in Russia del presidente Enrico Preziosi insieme all'ad Zarbano.