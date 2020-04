Anche il Milan vuol tagliare gli stipendi: lunedì i primi colloqui coi senatori della squadra

Il Milan, spiega Sky Sport, ha contattato in queste ore i senatori dello spogliatoio per preannunciare il possibile prossimo taglio degli stipendi a causa della pausa del campionato e degli allenamenti. La società vuol trovare una soluzione condivisa in tempi rapidi, entro la prossima settimana, e per questo motivo già lunedì dovrebbero andare in scena i primi colloqui in tal senso.