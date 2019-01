© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivi per il presente, ma utili sicuramente in futuro. L'identikit per i nomi che stuzzicano il Napoli è questo e ci si sposa perfettamente Hamed Junior Traoré, centrocampista dell'Empoli entrato nel mirino del Napoli dopo la sua prima metà di stagione. Cresce il pressing degli azzurri, tanto che l'offerta alla società del presidente Corsi è stata aumentata fino ai 12 milioni di euro, chiaramente in vista della prossima estate. Il Napoli si è fatto vivo ieri di nuovo con l'Empoli, ribadendo il suo interesse per il classe 2000. A riportare il tutto è Il Mattino.