© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso Radio Kiss Kiss emerge un retroscena di mercato che riguarda il Napoli. Secondo l'emittente ufficiale del club azzurro c'è stato per l'attacco anche un sondaggio con la Roma per Edin Dzeko, in uscita dal club della Capitale perché non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2020 e che da tempo è seguito dall'Inter. Anche lo stesso giocatore si è informato, tramite alcune telefonate, a proposito dell'ipotesi di approdare in Campania.