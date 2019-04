© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo le scuse di Bakayoko, arrivano anche quelle di Kessie nei confronti di Acerbi per il teatrino poco sportivo inscenato al termine della sfida tra Milan e Lazio, vinta per 1-0 dai rossoneri. Queste le parole dell'ivoriano su Instragram: "Orgoglioso di indossare questa maglia, di questi tifosi e di questa società. Le mie scuse più sincere a Francesco Acerbi. Volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti".