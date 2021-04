Anche Kouame al centro della tratta di baby-calciatori africani in Toscana. A breve il processo

Tratta dei baby calciatori e frodi sportive: il processo si farà. A ribaltare il tavolo - scrive oggi il Corriere Fiorentino - è stata la Corte d’appello di Firenze, che ieri ha annullato la decisione presa in primo grado dal tribunale di Prato un anno e mezzo fa, quando il giudice delle udienze preliminari non ritenne di avere riscontri per il rinvio a giudizio di 16 indagati. Il processo inizierà il 24 novembre, sul banco degli imputati anche Paolo Toccafondi, presidente dell'AC Prato, assieme all'ex patron della Sestese, Filippo Giusti, con l'accusa di violazioni in materia di immigrazione: secondo la ricostruzione, i due facevano entrare in Italia dall'Africa delle giovani promesse, quasi tutti minorenni, con lettere d'invito per stage sportivi, non accompagnati dai genitori come prevedono le regole FIFA. Il tutto al fine di farli tesserare da grandi club e intascare percentuali sulle rivendite. Tra questi giocatori, ci sarebbe anche Christian Kouame della Fiorentina.