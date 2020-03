Anche la Fiorentina rimane a casa. E Commisso è pronto a una maxi-donazione dagli USA

vedi letture

Inutile nascondersi dietro ad un dito più che mai sottile: sono giorni difficilissimi per tutto il nostro paese, e il fatto che il calcio italiano si sia fermato non è altro che una piccola goccia nell'oceano della lotta al Coronavirus in atto in un'Italia malata, piegata, ferita ma desiderosa di rialzarsi con l'orgoglio secolare che le appartiene. Non fa eccezione la Fiorentina, anzi: sin dalle prime fasi in cui i decreti governativi man mano propendevano verso la serrata del paese, il club viola ha subito voluto recepire le indicazioni di Palazzo Chigi, riprendendo e postando sui profili social tantissimi dei suoi calciatori e dirigenti nelle proprie abitazioni, a veicolare il messaggio che sta guidando il paese: "Restate a casa". La squadra è a casa, e ci rimarrà almeno fino alla settimana prossima, anche se un ulteriore rinvio è da tener di conto. A casa è dovuto rimanerci anche Rocco Commisso: il vulcanico proprietario viola era pronto a fare il suo ennesimo ritorno a Firenze in questi giorni, ma le vicende legate al Covid-19 lo hanno ragionevolmente portato a rimandare il tutto quando i tempi saranno maggiormente propizi. Ma dato che Commisso si è sentito accolto davvero come un figliol prodigo di ritorno dalla sua Italia, e soprattutto nella sua nuova casa - Firenze - ha intenzione di aiutare attivamente ed è pronto ad una donazione di peso (si parla di milioni di euro) per aiutare una delle principali strutture ospedaliere fiorentine che si apprestano ad affrontare questo ignobile virus. Una mano a questo paese piegato su un fianco arriverà anche dagli Stati Uniti, dunque, perché il messaggio è univoco, ed è tra i più diffusi in questi giorni così difficili: andrà tutto bene.