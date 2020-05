Anche la Premier League fatica a ripartire. E l'Europa può diventare off limits

La Premier League, come la Serie A, ammira la ripartenza della Bundesliga e prova a far tornare le squadre negli stadi di tutta l’Inghilterra. I sudditi di Sua Maestà hanno forse idee ancora più confuse e a tratti contorte delle nostre, ma qualche punto fermo sembra esser stato messo. Perché il governo ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo e del campionato a partire dal 1° giugno e ora la Premier League dovrà studiare una vera e propria data per il fischio d’inizio. Ma i problemi non mancano: i 6 nuovi positivi di 3 diversi club emersi dai 748 tamponi effettuati sui gruppi squadra delle 20 società è un dato letto con positività oltremanica, ma non tutti sono d’accordo nel tornare a giocare. Alcune squadre rifiutano l’idea di riprendere a porte chiuse mentre qualche giocatore, come il capitano del Watford Troy Deeney, non vorrebbe tornare in campo per proteggere l’incolumità dei familiari. Il 28 maggio, in contemporanea con l’Italia, i vertici del football si incontreranno su Zoom e lì decideranno il da farsi per quanto riguarda allenamenti e partite.

Può nascere un problema per le coppe europee - Dal liberi tutti e la partita di Champions League ad Anfield fra Liverpool e Atletico contornata da decine di migliaia di tifosi mentre nel resto d’Europa scattava il lockdown alla paura (giustificata e giustificabile) di nuovi contagi, come e più di tanti altri paesi: Downing Street sembra intenzionata ad imporre la quarantena obbligatoria di 14 giorni a chiunque entri o rientri nel Regno Unito. Un bel problema, per lo svolgimento delle coppe europee se mai dovessero riprendere. Manchester City, Liverpool e Chelsea sono ancora in Champions League, Manchester United, Wolverhampton e Rangers in Europa League. Il governo sta valutando possibili esenzioni, i primi della lista sarebbero diplomatici e trasportatori, ma resta da capire se gli sportivi ci rientrerebbero. In caso affermativo tutto si risolverebbe in una bolla di sapone. In caso negativo, le squadre sopracitate rischierebbero l’esclusione per causa di forza maggiore.